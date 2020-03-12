"Хмельницкгаз": более 9% потребителей будут платить минимальные суммы за доставку

Около 34 тыс. клиентов АО "Хмельницкгаз" будут платить минимальные суммы за доставку газа. Размер минимального платежа в Хмельницкой области составит от 3,39 до 27,31 гривен на месяц. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Государственный регулятор НКРЭКУ своим постановлением утвердил минимальный размер платы за доставку. Данное решение коснется новых потребителей, домохозяйств, потребляющих газ менее девяти месяцев и которые не пользовались газом. Утвержденные минимальные суммы будут действовать с 1 января 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что 6 марта Регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

- новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев

- домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отделены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

Размер минимальной платы, в зависимости от наличия газового оборудования:

Домохозяйство с газовой плитой 3,4 грн/мес. Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 11 грн/мес. Домохозяйство с автономным отоплением 27,3 грн/мес.

"Определенная НКРЭКУ минимальная плата за доставку газа для данных категорий потребителей газа является справедливой и фиксированной в течение всего года, - информирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. - Поэтому, 9% наших клиентов, подпадающих под данные категории, будут платить минимальные суммы и бесперебойно получать газ в свои дома в случае необходимости".

По словам пресс-службы, обновленные счета потребители получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет произведен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр.

"Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа". Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома", - говорится в сообщении.