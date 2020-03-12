"Хмельницькгаз": понад 9% споживачів будуть платити мінімальні суми за доставку

Близько 34 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгаз" будуть платити мінімальні суми за доставку газу. Розмір мінімального платежу у Хмельницькій області складе від 3,39 до 27,31 гривень на місяць. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Державний регулятор НКРЕКП своєю постановою затвердив мінімальний розмір плати за доставку. Дане рішення торкнеться нових споживачів, домогосподарств, що споживають газ менше дев'яти місяців і які не користувалися газом. Затверджені мінімальні суми будуть діяти з 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що 6 березня Регулятор ухвалив постанову, яка передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

- нові споживачі та/чи домогосподарства, які мають період споживання природного газу менше дев'яти місяців

- домогосподарства, які тривалий час не користувалися газом, у тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не відокремлені від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл

Розмір мінімальної плати, залежно від наявності газового обладнання:

Домогосподарство з газовою плитою 3,4 грн/міс. Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 11 грн/міс. Домогосподарство з автономним опаленням 27,3 грн/міс.

"Визначена НКРЕКП мінімальна плата за доставку газу для даних категорій споживачів газу є справедливою і фіксованою протягом усього року, - інформує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. - Тому, 9% наших клієнтів, які підпадають під ці категорії, будуть платити мінімальні суми і безперебійно одержувати газ у свої домівки у разі необхідності".

За словами прес-служби, оновлені рахунку споживачі отримають в квітні. Тим, хто вже сплатив за квитанціями в січні і лютому, буде проведений перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв і звертатися до контакт-центру.

"Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використовувало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу". Розмір мінімальної плати для домогосподарств, що використовують газ комплексно, розрахований виходячи із середньомісячного обсягу споживання в міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалася на квадратуру приміщення чи будинку", - йдеться в повідомленні.