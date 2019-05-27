"Хмельницкгаз": 50% предприятий оборудованы средствами дистанционной передачи данных

Около половины небытовых потребителей Хмельницкой области в соответствии с требованиями Кодекса ГРС обустроили коммерческие узлы учета средствами дистанционной передачи данных. Их обязательное наличие необходимо для обеспечения точного прогнозирования объемов потребления газа в области и контроля ежедневного и месячного фактического балансировки использованных объемов голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас 388 предприятий Хмельницкой области уже установили на собственных коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных. Соответствующее требование их установки было утверждено в 2015 году Кодексом газораспределительных систем. Наличие приборов дистанционной передачи данных необходимо для поступления данных о потреблении газа в ежедневном режиме в ПАО "Хмельницкгаз" для надлежащей организации суточного балансирование на внутреннем рынке природного газа, которое стартовало 1 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Однако, по словам пресс-службы, более 400 предприятий Хмельницкой области продолжает собирать информацию о потреблении газа в ручном режиме. О важности установки приборов дистанционной передачи данных неоднократно подчеркивал и государственный регулятор - НКРЭКУ. В прошлом году комиссией было предоставлено предприятиям очередную отсрочку до мая 2019 года под предоставление безотзывного гарантийного письма. Однако и в дальнейшем более четыре сотни юридических лиц-потребителей газа области медлят с установкой необходимого оборудования.

"На сегодня еще 440 небытовых потребителей различной формы собственности, в распоряжении которых находятся почти 1,2 тыс. узлов учета газа - игнорируют требования Кодекса ГРС и не установили необходимое оборудование, – информирует и.о. технического директора ПАО "Хмельницкгаз" Дмитрий Помещик. Мы неоднократно направляли письма-уведомления с разъяснением процедуры и ответственности за невыполнение норм закона".

В пресс-службе отметили, что специалисты газораспределительной компании вынуждены каждое утро разными подручными способами выходить на связь с предприятиями, чтобы получить необходимые данные. Но не всегда удается связаться, и получить необходимые данные, что создает препятствия для сведения баланса газа. Кроме того, возможны и некоторые неточности и ошибки, что может привести к штрафным санкциям данным потребителям.

"В то же время, государство пошло навстречу в данном вопросе потребителям со счетчиками типоразмером G1,6-G6 (потребление менее 10 тыс. куб. м в год), и внесла изменения в Кодекс ГРС, отменив установления им средств дистанционной передачи данных. Купить приборы дистанционной передачи данных юридические лица могут у поставщика на собственный выбор. Средняя стоимость необходимого оборудования одного узла учета газа составляет в пределах 6 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что техническое задание и консультации по установке средств дистанционной передачи данных можно получить в Центрах обслуживания клиентов по месту работу или в Контакт-центре ПАО "Хмельницкгаз". Требования к оборудованию и образцы документов размещены на официальном сайте компании в соответствующих разделах.