"Хмельницькгаз": 50% підприємств обладнані засобами дистанційної передачі даних

Близько половини непобутових споживачів Хмельницької області відповідно до вимог Кодексу ГРС облаштували комерційні вузли обліку засобами дистанційної передачі даних. Їх обов’язкова наявність необхідна для забезпечення точного прогнозування обсягів споживання газу в області та контролю щоденного та місячного фактичного балансування використаних обсягів блакитного палива. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Наразі 388 підприємств Хмельницької області вже встановили на власних комерційних вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних. Відповідна вимога їх встановлення була затверджена у 2015 році Кодексом газорозподільних систем. Наявність приладів дистанційної передачі даних необхідно для надходження даних про споживання газу в щоденному режимі до ПАТ "Хмельницькгаз" для належної організації добового балансування на внутрішньому ринку природного газу, яке стартувало 1 березня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, понад 400 підприємств Хмельницької області продовжує збирати інформацію про споживання газу в ручному режимі. Про важливість встановлення приладів дистанційної передачі даних неодноразово наголошував і державний регулятор - НКРЕКП. Минулого року комісією було надано підприємствам чергову відстрочку до травня 2019 року під надання безвідкличного гарантійного листа. Однак і надалі понад чотири сотні юридичних осіб-споживачів газу області зволікають з встановленням необхідного обладнання.

"На сьогодні ще 440 непобутових споживачів різної форми власності, в розпорядженні яких знаходяться майже 1,2 тис. вузлів обліку газу - ігнорують вимоги Кодексу ГРС та не встановили необхідне обладнання, – інформує в.о. технічного директора ПАТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. Ми неодноразово надсилали листи-повідомлення з роз`ясненням процедури і відповідальності за невиконання норм закону".

У прес-службі зазначили, що фахівці газорозподільної компанії змушені щоранку різними підручними способами виходити на зв’язок з підприємствами, щоб отримати необхідні дані. Але не завжди вдається сконтактувати, та отримати необхідні дані, що створює перешкоди для зведення балансу газу. Крім того, можливі і певні неточності та помилки, що може призвести до штрафних санкцій даним споживачам.

"Водночас, держава пішла назустріч у даному питанні споживачам з лічильниками типорозміром G1,6-G6 (споживання менше 10 тис. куб. м на рік), та внесла зміни до Кодексу ГРС, відмінивши встановлення їм засобів дистанційної передачі даних. Придбати прилади дистанційної передачі даних юридичні особи можуть у постачальника на власний вибір. Середня вартість необхідного обладнання одного вузла обліку газу складає в межах 6 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що технічне завдання та консультації щодо встановлення засобів дистанційної передачі даних можна отримати в Центрах обслуговування клієнтів за місцем функціонування або в Контакт-центрі ПАТ "Хмельницькгаз". Вимоги до обладнання та зразки документів розміщені на офіційному сайті компанії у відповідних розділах.