"Хмельницкгаз": 300 тысяч показаний счетчиков обработаны в "104.ua Контролеры"

"Современный сервис используется для актуализации данных потребителей во время контрольного снятия показаний счетчиков, в частности, инвентаризации. Ведь с завершением отопительного периода, необходимо данные, предоставленные клиентами, привести в соответствие с реальными показаний приборов учета. Использование мобильного приложения исключает любые разногласия. Контролер проводит фотофиксацию мобильным приложением в присутствии потребителя", - говорится в сообщении.

Зафиксированные показания сразу отражаются в лицевом счете клиента и доступны для просмотра 24/7.

"Проведение инспекторами инвентаризации и сверки данных счетчика - необходимое и общее дело как клиентов, так и газораспределительной компании, - говорит коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. - Данные из приложения "104.ua Контролеры" прорабатываются автоматически и хранятся в системе. Приложение ежедневно формирует задания для контрольного снятия показаний счетчиков природного газа у потребителей. В начале рабочего дня контролер открывает приложение, подключается к серверу и видит, какие адреса нужно посетить".

В пресс-службе отметили, что во время процедуры снятия контрольных показаний, инспектор осуществляет осмотр счетчика и пломбы на предмет их повреждения. Данная информация также фиксируется в приложении.

"Сейчас в АО "Хмельницкгаз" работает 150 инспекторов-контролеров, обслуживающих более 400 тысяч потребителей. Благодаря использованию приложения "104.ua Контролеры", фотофиксация проводится за считанные минуты. Кроме того, ушли в прошлое бумажные записи и неточности. Введение инновационного приложения значительно повысило качество клиентского обслуживания и, соответственно, осовременило и упростило стандарты работы газовиков", - говорится в сообщении.