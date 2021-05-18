"Хмельницькгаз": 300 тисяч показань лічильників опрацьовано в "104.ua Контролери"

"Сучасний сервіс використовується для актуалізації даних споживачів під час контрольного зняття показань лічильників, зокрема, інвентаризації. Адже із завершенням опалювального періоду, необхідно дані, надані клієнтами, привести у відповідність з реальними показаннями приладів обліку. Використання мобільного додатка виключає будь-які розбіжності. Контролер проводить фотофіксацію мобільним додатком у присутності споживача", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовані показання відразу відображаються в особовому рахунку клієнта і доступні для перегляду 24/7.

"Проведення інспекторами інвентаризації та звірки даних лічильника-необхідна і спільна справа як клієнтів, так і газорозподільної компанії, - говорить комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. - Дані з програми "104.ua Контролери" опрацьовуються автоматично і зберігаються в системі. Додаток щодня формує завдання для контрольного зняття показань лічильників природного газу у споживачів. На початку робочого дня контролер відкриває додаток, підключається до сервера і бачить, які адреси потрібно відвідати".

У прес-службі зазначили, що під час процедури зняття контрольних показань, інспектор здійснює огляд лічильника та пломби на предмет їх пошкодження. Дана інформація також фіксується в додатку.

"Зараз в АТ "Хмельницькгаз" працює 150 інспекторів-контролерів, які обслуговують понад 400 тисяч споживачів. Завдяки використанню програми "104.ua Контролери", фотофіксація проводиться за лічені хвилини. Крім того, пішли в минуле паперові записи і неточності. Введення інноваційного додатку значно підвищило якість клієнтського обслуговування і, відповідно, осучаснило і спростило стандарти роботи газовиків", - йдеться в повідомленні.