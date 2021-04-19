"Хмельницкгаз": 27 тысяч бытовых счетчиков прошли государственную поверку

"Из 27 тысяч поверенных в прошлом году приборов, негодными к дальнейшей эксплуатации признано более 10 тысяч. Причинами стали износ комплектующих деталей и механизмов, а также нарушение потребителями условий эксплуатации. Ведь на работу прибора влияют кухонные испарения, прямое попадание солнца, повышенная сырость помещения и другое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при проведении поверок специалисты выявляют факты самовольного вмешательства в работу приборов учета газа. В 2020 году было выявлено 37 таких случаев. Поэтому, в случае установления факта вмешательства, потребитель должен оплатить все работы по поверке счетчика и возместить убытки, причиненные за кражу газа.

"В текущем году плановой поверке подлежат более 26 тысяч бытовых счетчиков газа, - информирует технический директор компании Дмитрий Дидыч. - Для точного учета энергоносителя наш сервисный центр укомплектован семью новыми поверочными компьютерными установками, а также необходимым оборудованием. В то же время, поверка осуществляется в соответствии с паспортными характеристиками завода-производителя - через 8 лет, о чем мы предварительно сообщаем потребителям".

Также в пресс-службе напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. Она проводится полностью на средства АО "Хмельницкгаз".

"При этом, демонтаж и монтаж прибора имеют право осуществлять только представители газораспределительной компании, ведь это связано с вмешательством в работу газовой системы. Зато саму поверку счетчика осуществляют представители государственного предприятия "Хмельницкстандартметрология". В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа непроверенный по вине потребителя, например, он отказал в доступе в свое помещение, где расположен счетчик газа, - эти показания счетчика считаются недействительными", - говорится в сообщении.