"Хмельницькгаз": 27 тисяч побутових лічильників пройшли державну повірку

"З 27 тисяч перевірених у минулому році приладів, непридатними до подальшої експлуатації визнано понад 10 тисяч. Причинами стали знос комплектуючих деталей і механізмів, а також порушення споживачами умов експлуатації. Адже на роботу приладу впливають кухонні випаровування, пряме попадання сонця, підвищена вологість приміщення та інше", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що при проведенні перевірок фахівці виявляють факти самовільного втручання в роботу приладів обліку газу. У 2020 році було виявлено 37 таких випадків. Тому, в разі встановлення факту втручання, споживач повинен оплатити всі роботи по повірці лічильника і відшкодувати збитки, завдані за крадіжку газу.

"У поточному році планової повірці підлягають понад 26 тисяч побутових лічильників газу, - інформує технічний директор компанії Дмитро Дідич. - Для точного обліку енергоносія наш сервісний центр укомплектований сімома новими повірочними комп'ютерними установками, а також необхідним обладнанням. У той же час, повірка здійснюється у відповідності з паспортними характеристиками заводу-виробника - через 8 років, про що ми заздалегідь повідомляємо споживачам".

Також у прес-службі нагадали, що відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", плановій перевірці підлягають всі лічильники побутових споживачів. Вона проводиться повністю на кошти АТ "Хмельницькгаз".

"При цьому, демонтаж та монтаж приладу мають право здійснювати тільки представники газорозподільної компанії, адже це пов'язано з втручанням у роботу газової системи. Зате саму повірку лічильника здійснюють представники державного підприємства "Хмельницкстандартметрологія". У разі, якщо термін повірки закінчився, а лічильник газу неперевірений з вини споживача, наприклад, він відмовив у доступі до свого помешкання, де розташований лічильник газу, - ці показання лічильника вважаються недійсними", - йдеться в повідомленні.