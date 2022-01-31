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"Хмельницкгаз" в 2021 году газифицировал 650 новых объектов

Автор: Мария Тарарыева

За прошлый год к газораспределительным сетям Хмельницкой области присоединились еще 650 новых объектов: 22 многоэтажных дома, 544 частных домохозяйства и 81 предприятие социально-бытового назначения. Больше всего в городах Хмельницком, Староконстантинове, Волочиске, Дунаевцах.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз".

Специалисты "Хмельницкгаза" провели комплексные монтажные работы повышенной сложности и осуществили 516 нестандартных и 131 стандартное присоединение объектов клиентов к газораспределительным сетям.

"Благодаря внедрению новых стандартов и современных технологий, высокой квалификации специалистов – наша компания предоставляет полный спектр услуг и выполняет газификацию "под ключ". Для этого мы имеем все необходимые инструменты – потому клиенты выбирают именно нас", – информирует директор по капитальному строительству Валерий Лужанинов.

В пресс-службе отметили, что "Хмельницкгаз" выполняет "под ключ" газификацию объектов любой сложности, осуществляет техническое обслуживание внутридомовых сетей, проводит сервисное обслуживание газового оборудования и реконструкцию сетей.

"АО "Хмельницкгаз" обеспечивает распределение природного газа к более чем 406 тысячам бытовых потребителей, 280 бюджетным организациям и 1900 промышленным и коммунальным объектам", - говорится в сообщении.

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ХмельницкийГаз