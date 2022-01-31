"Хмельницькгаз" у 2021 році газифікував 650 нових об'єктів

Фахівці "Хмельницькгазу" провели комплексні монтажні роботи підвищеної складності та здійснили 516 нестандартних та 131 стандартне приєднання об'єктів клієнтів до газорозподільних мереж.

"Завдяки впровадженню нових стандартів і сучасних технологій, високої кваліфікації фахівців – наша компанія надає повний спектр послуг і виконує газифікацію "під ключ". Для цього ми маємо всі необхідні інструменти-тому клієнти вибирають саме нас", - інформує директор з капітального будівництва Валерій Лужанінов.

У прес-службі зазначили, що "Хмельницькгаз" виконує "під ключ" газифікацію об'єктів будь-якої складності, здійснює технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж, проводить сервісне обслуговування газового обладнання та реконструкцію мереж.

"АТ "Хмельницькгаз" забезпечує розподіл природного газу до більш ніж 406 тисяч побутових споживачів, 280 бюджетних організацій і 1900 промислових і комунальних об'єктів", - йдеться в повідомленні.