"Хмельницкгаз": в 104.ua Клиентских пространствах можно купить газовое оборудование

"Кроме газового оборудования, клиенты АО "Хмельницткгаз" могут приобрести лицензированные сигнализаторы и счетчики газа.Новая услуга доступна для всех, кто планирует установить или обновить газовое оборудование. Отныне в выборе помогают профессиональные менеджеры 104.ru Клиентских пространств, работающих как в Хмельницком, так и в каждом районном центре области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специалисты помогут осуществить точный подбор газовых приборов согласно потребностей клиента и проекта газификации.

"Мы позаботились об удобстве клиентов и соединили все необходимые услуги в едином месте -104.uа Клиентском пространстве потребителей газа, - говорит директор по капитальному строительству АО "Хмельницкгаз" Валерий Лужанинов. - Теперь с помощью персонального менеджера можно приобрести весь комплект газовых приборов, а также сигнализатор, счетчик и смарт-модем".

По словам пресс-службы, также клиенты могут заказать услугу по присоединению к газовым сетям или замену устаревших приборов в 104.ua Клиентское пространство.

"Все организационные процессы сопровождают квалифицированные персональные менеджеры, проектировщики и инженеры.Кроме того, при покупке котла обязательно должен быть договор на его техобслуживание, услуги по которому оказывают в комплексе специалисты "Хмельницкгаза", - говорится в сообщении.