"Хмельницькгаз": в 104.ua Клієнтських просторах можна придбати газове обладнання

"Окрім газового обладнання, клієнти АТ "Хмельницткгаз" можуть придбати ліцензовані сигналізатори та лічильники газу.Нова послуга доступна для всіх, хто планує встановити чи оновити газове обладнання. Відтепер у виборі допомагають професійні менеджери 104.ua Клієнтських просторів, що працюють як в Хмельницькому, так і у кожному районному центрі області", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що фахівці допоможуть здійснити точний підбір газових приладів згідно потреб клієнта та проекту газифікації.

"Ми подбали про зручність клієнтів та поєднали всі необхідні послуги в єдиному місці -104.ua Клієнтському просторі споживачів газу, - говорить директор з капітального будівництва АТ "Хмельницькгаз" Валерій Лужанінов. - Тепер за допомогою персонального менеджера можна придбати весь комплект газових приладів, а також сигналізатор, лічильник та смарт-модем".

За словами прес-служби, також клієнти можуть замовити послугу з приєднання до газових мереж або ж заміну застарілих приладів в 104.ua Клієнтський простір.

"Всі організаційні процеси супроводжують кваліфіковані персональні менеджери, проектанти та інженери.Крім того, при покупці котла обов’язково має бути договір на його техобслуговування, послуги з якого надають в комплексі фахівці "Хмельницькгазу", - йдеться у повідомленні.