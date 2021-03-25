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"Хмельницькгаз": в 104.ua Клієнтських просторах можна придбати газове обладнання

Автор: Марія Тарариєва

З початку року клієнти АТ "Хмельницткгаз" придбали більше 200 одиниць сертифікованого газового обладнання у 104.ua Клієнтських просторах. Така послуга стала доступна з початку року.

Про це повідомляє прес-служба "Хмельницькгазу".

"Окрім газового обладнання, клієнти АТ "Хмельницткгаз" можуть придбати ліцензовані сигналізатори та лічильники газу.Нова послуга доступна для всіх, хто планує встановити чи оновити газове обладнання. Відтепер у виборі допомагають професійні менеджери 104.ua Клієнтських просторів, що працюють як в Хмельницькому, так і у кожному районному центрі області", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що фахівці допоможуть здійснити точний підбір газових приладів згідно потреб клієнта та проекту газифікації.

"Ми подбали про зручність клієнтів та поєднали всі необхідні послуги в єдиному місці -104.ua Клієнтському просторі споживачів газу, - говорить директор з капітального будівництва АТ "Хмельницькгаз" Валерій Лужанінов. - Тепер за допомогою персонального менеджера можна придбати весь комплект газових приладів, а також сигналізатор, лічильник та смарт-модем".

За словами прес-служби, також клієнти можуть замовити послугу з приєднання до газових мереж або ж заміну застарілих приладів в 104.ua Клієнтський простір.

"Всі організаційні процеси супроводжують кваліфіковані персональні менеджери, проектанти та інженери.Крім того, при покупці котла обов’язково має бути договір на його техобслуговування, послуги з якого надають в комплексі фахівці "Хмельницькгазу", - йдеться у повідомленні.

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Новини України Хмельницькийгаз
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