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Хмельницкая область перешла в "оранжевую зону"

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 5 марта произошли изменения в карте адаптивного карантина в Украине. В частности, Хмельницкая область перешла в "оранжевую зону".

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

На сегодня в "красной зоне" остаются Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там превышен коэффициент выявления новых случаев COVID, а также уровень госпитализаций.

По сравнению со вчерашним днем, в "оранжевую зону" перешла Хмельницкая область, в которой превышен уровень госпитализаций. Сама по себе эта зона не означает введение новых ограничений, но это является тревожным сигналом.

Кроме того, в "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.

Остальные регионы Украины - "в желтой зоне".

Фото: карта адаптивного карантина

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Закарпатская область ближе всего к "красной зоне" карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях вся страна может оказаться в "красной зоне".

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