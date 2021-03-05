По состоянию на 5 марта произошли изменения в карте адаптивного карантина в Украине. В частности, Хмельницкая область перешла в "оранжевую зону".
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.
На сегодня в "красной зоне" остаются Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там превышен коэффициент выявления новых случаев COVID, а также уровень госпитализаций.
По сравнению со вчерашним днем, в "оранжевую зону" перешла Хмельницкая область, в которой превышен уровень госпитализаций. Сама по себе эта зона не означает введение новых ограничений, но это является тревожным сигналом.
Кроме того, в "оранжевой зоне" остаются Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская области.
Остальные регионы Украины - "в желтой зоне".
Фото: карта адаптивного карантина
Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Закарпатская область ближе всего к "красной зоне" карантина, поскольку там самый большой показатель по загруженности коек с кислородом.
Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях вся страна может оказаться в "красной зоне".