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Хмельницька область перейшла до "помаранчевої зони"

Автор: РБК-Україна

За станом на 5 березня відбулися зміни у карті адаптивного карантину в Україні. Зокрема, Хмельницька область перейшла до "помаранчевої зони".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

На сьогодні у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Там перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій.

У порівнянні з вчорашнім днем, до "помаранчевої зони" перейшла Хмельницька область, в якій перевищено рівень госпіталізацій. Сама по собі ця зона не означає введення нових обмежень, але це є тривожним сигналом.

Крім того, в "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

Інші регіони України - "у жовтій зоні".

Фото: карта адаптивного карантину

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Закарпатська область ближче за всіх до "червоної зони" карантину, оскільки там найбільший показник завантаженості ліжок з киснем.

Напередодні прем'єр-міністр розповів Денис Шмигаль, при яких умовах вся країна може опинитися в "червоній зоні".

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниХмельницкая областьКарантин
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