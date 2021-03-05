За станом на 5 березня відбулися зміни у карті адаптивного карантину в Україні. Зокрема, Хмельницька область перейшла до "помаранчевої зони".
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.
На сьогодні у "червоній зоні" залишаються Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Там перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID, а також рівень госпіталізацій.
У порівнянні з вчорашнім днем, до "помаранчевої зони" перейшла Хмельницька область, в якій перевищено рівень госпіталізацій. Сама по собі ця зона не означає введення нових обмежень, але це є тривожним сигналом.
Крім того, в "помаранчевій зоні" залишаються Вінницька, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.
Інші регіони України - "у жовтій зоні".
Фото: карта адаптивного карантину
Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Закарпатська область ближче за всіх до "червоної зони" карантину, оскільки там найбільший показник завантаженості ліжок з киснем.
Напередодні прем'єр-міністр розповів Денис Шмигаль, при яких умовах вся країна може опинитися в "червоній зоні".