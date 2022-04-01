Хмельницкая область меняет продолжительность комендантского часа

"С сегодняшнего дня комендантский час будет действовать с 22:00 до 6:00. Под этим следует понимать запрет на пребывание на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности", - сказал он.

Ранее же комендантский час на территории области действовал с 21:00 до 06:00.

Вместе с тем Гамалий отметил, что Хмельницкая область продолжает отправлять грузовики с гуманитарной помощи в регионы, где продолжаются активные боевые действия. В частности, утром ну Херсонскую область отправлено 5 таких автомобилей.

А также в Хмельницкой области открыли первый в Украине образовательный хаб. К учебному процессу могут обратиться учащиеся общеобразовательных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений, студенты высших учебных заведений, а также родители соискателей образования.

Напомним, российские оккупационные войска 29 марта, нанесли удар по Хмельницкой области. Под обстрел попал аэродром в городе Староконстантинов.

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