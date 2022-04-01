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Хмельницька область змінює тривалість комендантської години

Фото: Хмельницька область змінює тривалість комендантської години (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Хмельницькій області від сьогодні, 1 квітня змінюють тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься о 22:00 і триватиме до 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія.

"Від сьогодні комендантська година діятиме з 22:00 до 6:00. Під цим слід розуміти заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи", - сказав він.

Раніше ж комендантська година на території області діяла з 21:00 до 06:00.

Разом з тим Гамалій наголосив, що Хмельницька область продовжує відправляти вантажівки з гуманітарною допомогою в регіони, де тривають активні бойові дії. Зокрема, вранці ну Херсонську область відправлено 5 таких автомобілів.

А також у Хмельницькій області відкрили перший в Україні освітній хаб. До навчального процесу можуть звернутися учні загальноосвітніх та професійних (професійно-технічних) навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів, а також батьки здобувачів освіти.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 29 березня, завдали удару по Хмельницькій області. Під обстріл потрапив аеродром в місті Старокостянтинів.

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Хмельницкая областьКомендантська годинаВійна Росії проти України