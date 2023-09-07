Хмарно, втім без опадів. Повітря прогріється до +28: погода на сьогодні

Сьогодні, 7 вересня, по усій території України очікується мінлива хмарність, втім без опадів. Лише вдень у Донецькій та Луганській областях можливий короткочасний дощ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність.Без опадів, лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура:
Фото: прогноз погоди на 7 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі +10 - +15, вдень +20 - +25, а в Києві - вночі +13 - +15, вдень близько +22-24.
"Зверніть увагу, 7-9 вересня надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додає пресслужба.
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