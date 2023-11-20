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Хмарно та з проясненнями. Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні завтра

Фото: погода в Україні 21 листопада (pixabay.com)
Автор: Ярослава Борзова

Завтра в Україні очікується хмарна погода без опадів, подекуди з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра, 21 листопада, не очікується істотних опадів. Виключенням стануть Житомирська та Вінницька області, де може пройти невеликий мокрий сніг та дощ.

Вітер південно-східний, на Лівобережжі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у західних областях та Криму від 4° тепла до 1° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у більшості західних та південно-західних областях 3-8° тепла, на Одещині та в Криму до 11°.

 

Фото: прогноз погоди в Україні на 21 листопада (facebook.com/UkrHMC)

В Україну йде зима

Синоптик Наталка Діденко попереджає, що з 19 по 23 листопада до України прийде похолодання. Місцями температура може опуститися до -14 градусів.

За її прогнозами, у період похолодання є висока ймовірність снігу у багатьох областях України.

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