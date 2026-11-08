Хмарно та прохолодно, але без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.

Також кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.