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Хмарно та прохолодно, але без опадів: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 8 листопада (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 8 листопада, очікується хмарна та прохолодна погода. Водночас опади не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

В західних областях вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-6° тепла, на Закарпатті до 10°.

Фото: якою буде погода в Україні 8 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 1-6° тепла, у Києві 4-6° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.

Також кліматолог пояснила, чи загрожує Україні аномальний холод, як минулої зими.

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