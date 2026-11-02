Хмарно та прохолодно, але майже без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 2 листопада, очікується хмарна погода, температура місцями сягатиме +15°. У більшості регіонів - без дощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно. Без істотних опадів, лише півдні Одещини невеликий дощ.
В Карпатах, на сході та північному сході країни вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 7-12°, на південному сході країни до 15°.
У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 7-12°, у Києві 7-9°.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чого українцям очікувати від листопада та чим здивує погода цього разу.
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