UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Хмарно та прохолодно, але майже без дощів: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 2 листопада (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 2 листопада, очікується хмарна погода, температура місцями сягатиме +15°. У більшості регіонів - без дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно. Без істотних опадів, лише півдні Одещини невеликий дощ.

В Карпатах, на сході та північному сході країни вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 7-12°, на південному сході країни до 15°.

Фото: якою буде погода в Україні 2 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 7-12°, у Києві 7-9°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чого українцям очікувати від листопада та чим здивує погода цього разу.

А якою буде зима в Україні цього року - читайте в інтерв'ю з кліматологом Вірою Балабух.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві