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Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди на завтра

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Україна, П'ятниця 04 листопада 2022 15:33
Хмарно, але майже без дощів: прогноз погоди на завтра Фото: на сході України 5 листопада місцями дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 5 листопада, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У східних регіонах місцями можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що на більшості території нашої країни завтра буде суха погода. Лише на сході місцями можливий дрібний дощ. У центральних та східних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Завтра вдень температура повітря прогнозується у межах +7 +12 градусів, а в Одеській, Івано-Франківській та Закарпатській областях до +16 градусів. У північно-східних областях найхолодніше - лише +3 +8 градусів вдень.

Вночі на більшості території +1 +6 градусів, а на північному сході близько нуля.

Погода в Києві

Завтра у столиці та Київській області хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю до 10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів у Києві покажуть +8 +10 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на перші дні листопада.

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