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У Хмари пояснили, як будуть боротися зі свавіллям ТЦК

11:55 21.08.2026 Пт
2 хв
Яких рішень чекати від нового міністра оборони?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Євгеній Хмара, міністр оборони України (facebook.com/SecurSerUkraine/)

Новий міністр оборони України Євгеній Хмара та його команда долучаться до вирішення проблеми незаконних дій ТЦК. Вони вже запланували заходи щодо ведення політичного процесу в цьому питанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави МО Василя Шкуракова під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Заступник Хмари звернув увагу на те, що Кабінет міністрів України вже підготував план дій, у якому ці питання мають своє відображення.

"Проте хотів би відзначити, що безпосереднє питання роботи ТЦК належить до компетенції Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ", - наголосив Шкураков.

За його словами, саме воно відповідає за планування та ведення цієї роботи.

"Міністерство оборони у своїй роботі дійсно буде здійснювати заходи щодо ведення політичного процесу", - пояснив заступник Хмари.

Він також підтвердив, що вже стартували консультації з цього приводу з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, а також главою Генштабу Ігорем Скибюком.

Як пояснив Шкураков, йдеться про спільну роботу не лише в межах Міністерства оборони, а й Кабміну загалом.

"Тому всі заходи щодо цієї ситуації будуть вирішені й відображені в плані дій уряду на цей і наступний рік", - підсумував заступник Хмари.

Як повідомляло РБК-Україна, Євгеній Хмара став міністром оборони України 19 серпня.

Окрім того, безпосередньо в парламенті він оголосив про своє звільнення з військової служби.

Також новий глава МО України публічно розкрив власні пріоритети на новій посаді.

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Міністерство оборони УкраїниТЦКВійна Росії проти УкраїниЄвгеній Хмара