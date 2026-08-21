У Хмари пояснили, як будуть боротися зі свавіллям ТЦК

Заступник Хмари звернув увагу на те, що Кабінет міністрів України вже підготував план дій, у якому ці питання мають своє відображення.

"Проте хотів би відзначити, що безпосереднє питання роботи ТЦК належить до компетенції Генерального штабу, а саме командування Сухопутних військ", - наголосив Шкураков.

За його словами, саме воно відповідає за планування та ведення цієї роботи.

"Міністерство оборони у своїй роботі дійсно буде здійснювати заходи щодо ведення політичного процесу", - пояснив заступник Хмари.

Він також підтвердив, що вже стартували консультації з цього приводу з новопризначеним головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, а також главою Генштабу Ігорем Скибюком.

Як пояснив Шкураков, йдеться про спільну роботу не лише в межах Міністерства оборони, а й Кабміну загалом.

"Тому всі заходи щодо цієї ситуації будуть вирішені й відображені в плані дій уряду на цей і наступний рік", - підсумував заступник Хмари.