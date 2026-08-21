У Хмары объяснили, как будут бороться с произволом ТЦК

Заместитель Хмары обратил внимание, что Кабинет министров Украины уже подготовил план действий, в котором эти вопросы имеют свое отражение.

"Однако хотел бы отметить, что непосредственный вопрос работы ТЦК входит в компетенцию Генерального штаба, а именно командования Сухопутных войск", - подчеркнул Шкураков.

По его словам, именно оно отвечает за планирование и ведение этой работы.

"Министерство обороны в своей работе действительно будет осуществлять меры по ведению политического процесса", - объяснил заместитель Хмары.

Он также подтвердил, что уже стартовали консультации по этому поводу с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, а также главой Генштаба Игорем Скибюком.

Как объяснил Шкураков, речь идет о совместной работе не только в рамках Министерства обороны, но и Кабмина в целом.

"Поэтому все меры по этой ситуации будут решены и отражены в плане действий правительства на этот и следующий год", - подытожил заместитель Хмары.