HLIBNY DAR УЖЕ В НОВОМ ДИЗАЙНЕ

HLIBNY DAR представляет новый образ и новую выдержанную мягкость. Бренд-флагман представил новый дизайн и новое написание основного логотипа – теперь даже в Украине используется латинское название HLIBNY DAR. Это решение было приято в связи со значительно расширившейся географией продаж HLIBNY DAR в мире.

В процессе разработки дизайна новой этикетки, были проведены десятки опросов и тестов, по результатам которых стали известны основные потребительские предпочтения и ожидания от нового дизайна.

Теперь в оформлении используются новые премиальные материалы, новая цветовая гамма для большей заметности на полке и более яркие различия между позициями.

Изменения коснулись и рецептур. Обновленный HLIBNY DAR стал еще мягче на вкус - благодаря уникальной запатентованной формуле выдержки определенной температуры водно-спиртовой смеси перед ее фильтрацией в угольных колоннах. Как это ни удивительно, но изменение температуры водно-спиртовой смеси даже на несколько десятых градуса перед фильтрацией, дает разный результат в готовом продукте, поэтому так важно ее выдерживать правильной

"Выдержанная мягкость" - тот самый высокий результат качества обновленном HLIBNY DAR.