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HLIBNY DAR ВЖЕ В НОВОМУ ДИЗАЙНІ

НовиниНовости компаний    07.06.2018 - 11:09

HLIBNY DAR представляє новий образ і нову витриману м'якість. Бренд-флагман представив новий дизайн і нове написання основного логотипу - тепер навіть в Україні використовується латинська назва HLIBNY DAR. Це рішення було прийнято в зв'язку з тим, що географія продажів HLIBNY DAR в світі значно розширилася.

У процесі розробки дизайну нової етикетки, були проведені десятки опитувань і тестів, за результатами яких стали відомі основні споживчі переваги і очікування від нового дизайну.

Тепер в оформленні використовуються нові преміальні матеріали, нова гамма кольрів для більшої помітності на полиці і більш яскраві відмінності між позиціями.

Зміни торкнулися і рецептур. Оновлений HLIBNY DAR став ще м'якшим на смак - завдяки унікальній запатентованій формулі витримки певної температури водно-спиртової суміші перед її фільтрацією у вугільних колонах. Як це не дивно, але зміна температури водно-спиртової суміші навіть на кілька десятих градуса перед фільтрацією, дає різний результат в готовому продукті, тому так важливо її витримувати правильною.

 «Витримана м'якість» - той самий високий результат якості оновленому HLIBNY DAR.

 Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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