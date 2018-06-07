HLIBNY DAR ВЖЕ В НОВОМУ ДИЗАЙНІ

HLIBNY DAR представляє новий образ і нову витриману м'якість. Бренд-флагман представив новий дизайн і нове написання основного логотипу - тепер навіть в Україні використовується латинська назва HLIBNY DAR. Це рішення було прийнято в зв'язку з тим, що географія продажів HLIBNY DAR в світі значно розширилася.

У процесі розробки дизайну нової етикетки, були проведені десятки опитувань і тестів, за результатами яких стали відомі основні споживчі переваги і очікування від нового дизайну.

Тепер в оформленні використовуються нові преміальні матеріали, нова гамма кольрів для більшої помітності на полиці і більш яскраві відмінності між позиціями.

Зміни торкнулися і рецептур. Оновлений HLIBNY DAR став ще м'якшим на смак - завдяки унікальній запатентованій формулі витримки певної температури водно-спиртової суміші перед її фільтрацією у вугільних колонах. Як це не дивно, але зміна температури водно-спиртової суміші навіть на кілька десятих градуса перед фільтрацією, дає різний результат в готовому продукті, тому так важливо її витримувати правильною.

«Витримана м'якість» - той самий високий результат якості оновленому HLIBNY DAR.