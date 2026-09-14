Хліб та гречка подорожчали: які ціни на продукти пропонують супермаркети 14 вересня

Після вихідних великі українські мережі супермаркетів оновили цінники на продукти першої потреби. Найбільші зміни торкнулися вартості яєць, олії та окремих позицій хліба.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на понеділок, 14 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
В "Ашані" поштучні яйця категорії С1 подорожчали з 4,40 грн до 5,40 грн за штуку (з 44 грн до 54 грн за десяток). Водночас у "Сільпо" з'явилася позиція "Від доброї курки" по 39,19 грн за десяток. В АТБ та Novus цінники утримуються на рівні 73,30 грн та 68,64 грн відповідно.
У "Сільпо" завершилася акція на олію "Премія" (0,5 л), через що її вартість зросла з 52,99 грн до 56,99 грн. В інших мережах ціни на олію залишилися без змін.
Хліб в "Сільпо" "Сумська Паляниця Козацький" (350 г) подорожчав з 13,69 грн до 14,59 грн. В АТБ, "Ашані" та Novus вартість хлібобулочних виробів не змінилася.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 14 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Ціни на гречку залишаються відносно стабільними. Найдешевша пропозиція зафіксована в "Сільпо" за акційною ціною 54,99 грн/кг, тоді як у Novus вартість зросла з 69,99 грн до 71,99 грн/кг.
В АТБ вартість пастеризованого молока "Щоденний збір" (450 г) знизилася з 22,50 грн до 21,30 грн. В "Ашані" діє акційна ціна на 900 г молока - 35,90 грн.
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