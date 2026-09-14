Хлеб и гречка подорожали: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 14 сентября

После выходных крупные украинские сети супермаркетов обновили ценники на продукты первой необходимости. Наибольшие изменения коснулись стоимости яиц, растительного масла и отдельных позиций хлеба.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на понедельник, 14 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
В "Ашане" поштучные яйца категории С1 подорожали с 4,40 до 5,40 грн за штуку (с 44 до 54 грн за десяток). В то же время в "Сильпо" появилась позиция "Від доброї курки" по 39,19 грн за десяток. У АТБ и Novus ценники удерживаются на уровне 73,30 грн и 68,64 грн соответственно.
В "Сильпо" завершилась акция на масло "Премия" (0,5 л), из-за чего его стоимость выросла с 52,99 грн до 56,99 грн. В других сетях цены на растительное масло остались без изменений.
Хлеб в "Сильпо" "Сумская Паляница Казацкий" (350 г) подорожал с 13,69 грн до 14,59 грн. В АТБ, "Ашане" и Novus стоимость хлебобулочных изделий не изменилась.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 14 сентября (инфографика РБК-Украина)
Цены на гречку остаются относительно стабильными. Самое дешевое предложение зафиксировано в "Сильпо" по акционной цене 54,99 грн/кг, в то время как у Novus стоимость выросла с 69,99 грн до 71,99 грн/кг.
В АТБ стоимость пастеризованного молока "Ежедневный сбор" (450 г) снизилась с 22,50 до 21,30 грн. В "Ашане" действует акционная цена на 900 г молока - 35,90 грн.
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло