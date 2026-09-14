Хлеб и гречка подорожали: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 14 сентября

Как изменились цены в супермаркетах

В "Ашане" поштучные яйца категории С1 подорожали с 4,40 до 5,40 грн за штуку (с 44 до 54 грн за десяток). В то же время в "Сильпо" появилась позиция "Від доброї курки" по 39,19 грн за десяток. У АТБ и Novus ценники удерживаются на уровне 73,30 грн и 68,64 грн соответственно.

В "Сильпо" завершилась акция на масло "Премия" (0,5 л), из-за чего его стоимость выросла с 52,99 грн до 56,99 грн. В других сетях цены на растительное масло остались без изменений.

Хлеб в "Сильпо" "Сумская Паляница Казацкий" (350 г) подорожал с 13,69 грн до 14,59 грн. В АТБ, "Ашане" и Novus стоимость хлебобулочных изделий не изменилась.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 14 сентября (инфографика РБК-Украина)

Цены на гречку остаются относительно стабильными. Самое дешевое предложение зафиксировано в "Сильпо" по акционной цене 54,99 грн/кг, в то время как у Novus стоимость выросла с 69,99 грн до 71,99 грн/кг.

В АТБ стоимость пастеризованного молока "Ежедневный сбор" (450 г) снизилась с 22,50 до 21,30 грн. В "Ашане" действует акционная цена на 900 г молока - 35,90 грн.

Подробные цены в супермаркетах (14 сентября)

Хлеб

"Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 14,59 грн

"Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный (350 г) - 24,99 грн (вместо 25,99 грн. Акционная цена действует при доставке до 16.09.2026)

Гречка

"Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)

АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 71,99 грн.

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

"Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 5,40 грн/шт (54,00 грн за десяток)

"Сильпо": яйца "Від Доброї Курки Свіжість" С1, (10 шт) - 39,19 грн

Novus: яйца куриные "От Доброй Курицы Свежесть" С1 (10 шт) - 68,64 грн

АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 73,30 грн

Молоко

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 21,30 грн

"Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн

"Ашан": молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) 35,90 грн (вместо 53,90 грн. Акционная цена действует при доставке до 15.09.2026)

Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) 37,79 грн

Подсолнечное масло