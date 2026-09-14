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Хлеб и гречка подорожали: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 14 сентября

16:06 14.09.2026 Пн
3 мин
Яйца при этом прибавили в цене 10 грн в одной из сетей
aimg Мария Кучерявец
Фото: Цены в супермаркетах идут вверх (Getty Images)

После выходных крупные украинские сети супермаркетов обновили ценники на продукты первой необходимости. Наибольшие изменения коснулись стоимости яиц, растительного масла и отдельных позиций хлеба.

Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на понедельник, 14 сентября - собрало РБК-Украина в материале.

Как изменились цены в супермаркетах

В "Ашане" поштучные яйца категории С1 подорожали с 4,40 до 5,40 грн за штуку (с 44 до 54 грн за десяток). В то же время в "Сильпо" появилась позиция "Від доброї курки" по 39,19 грн за десяток. У АТБ и Novus ценники удерживаются на уровне 73,30 грн и 68,64 грн соответственно.

В "Сильпо" завершилась акция на масло "Премия" (0,5 л), из-за чего его стоимость выросла с 52,99 грн до 56,99 грн. В других сетях цены на растительное масло остались без изменений.

Хлеб в "Сильпо" "Сумская Паляница Казацкий" (350 г) подорожал с 13,69 грн до 14,59 грн. В АТБ, "Ашане" и Novus стоимость хлебобулочных изделий не изменилась.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 14 сентября (инфографика РБК-Украина)

Цены на гречку остаются относительно стабильными. Самое дешевое предложение зафиксировано в "Сильпо" по акционной цене 54,99 грн/кг, в то время как у Novus стоимость выросла с 69,99 грн до 71,99 грн/кг.

В АТБ стоимость пастеризованного молока "Ежедневный сбор" (450 г) снизилась с 22,50 до 21,30 грн. В "Ашане" действует акционная цена на 900 г молока - 35,90 грн.

Подробные цены в супермаркетах (14 сентября)

Хлеб

  • "Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 14,59 грн
  • "Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный (350 г) - 24,99 грн (вместо 25,99 грн. Акционная цена действует при доставке до 16.09.2026)

Гречка

  • "Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)
  • АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 71,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

  • "Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 5,40 грн/шт (54,00 грн за десяток)
  • "Сильпо": яйца "Від Доброї Курки Свіжість" С1, (10 шт) - 39,19 грн
  • Novus: яйца куриные "От Доброй Курицы Свежесть" С1 (10 шт) - 68,64 грн
  • АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 73,30 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 21,30 грн
  • "Сильпо": молоко пастеризованное "Полная Чаша" 2,6% (450 г) - 21,49 грн
  • "Ашан": молоко "Житомирский Молочный Завод" 2,5% (900 г) 35,90 грн (вместо 53,90 грн. Акционная цена действует при доставке до 15.09.2026)
  • Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) 37,79 грн

Подсолнечное масло

  • "Ашан": масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн
  • АТБ: масло подсолнечное "Своя линия" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн
  • "Сильпо": масло подсолнечное "Премия" рафинированное (0,5 л) - 56,99 грн
  • Novus: Масло подсолнечное "Королевский Вкус" рафинированное (745 г) - 71,49 грн
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