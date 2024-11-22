Хліб, м'ясо та молочка. За які товари українцям виплачують "Національний кешбек"

За жовтень українці отримали на рахунки кешбек на суму 119,2 мільйонів гривень. Кошти за покупку українських товарів надійшли на картки для виплат "Національного кешбеку". Розмір кешбеку становить 10%.

Минулого місяця українці найчастіше купували такі товари з кешбеком: хліб, кондитерські вироби, молочні продукти, безалкогольні напої та м'ясо. А також, косметичні товари й товари для дому. Наразі програма охоплює 324 тисячі товарів.

Кешбек, який держава виплачує за купівлю українських товарів, зняти не можна. Кошти можна витратити лише на оплату певних послуг. Зокрема, комунальних, медичних, транспортних тощо. Окрім цього, їх також можна задонатити на ЗСУ.

Наступна виплата кешбеку (за листопад) відбудеться в кінці грудня. Однак, виплати за грудень будуть перераховані громадянам не у січні наступного року, а у лютому 2025 року.