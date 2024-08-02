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Хижняк гарантував Україні третю медаль на Олімпіаді в Парижі

П'ятниця 02 серпня 2024 23:59
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Хижняк гарантував Україні третю медаль на Олімпіаді в Парижі Фото: Олександр Хижняк (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Український боксер Олександр Хижняк у чвертьфіналі ваги до 80 кг переміг бразильця Вандерлея Де Соуза Перейру. Він вийшов у півфінал, гарантувавши собі щонайменше бронзову медаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

У першому і другому раундах судді одностайно віддали перевагу Хижняку. В останньому раунді Перейра намагався нокаутувати українця, однак Хижняк вистояв, виборовши перемогу.

У першому своєму бою на Олімпіаді українець роздільним рішенням суддів переміг представника Угорщини Пилипа Акімова.

За регламентом змагань, спортсмени, що проходять до півфіналу, гарантують собі щонайменше "бронзу", тоді як для "золота" їм потрібно здобути ще дві перемоги на турнірі.

У півфіналі суперником Хижняка стане кубинський дворазовий Олімпійський чемпіон Арлен Лопез. Бій відбудеться 4 серпня, о 18:22 за Києвом.

Нагадаємо, першу медаль для України здобула фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан. Вона завоювала "бронзу" в особистій першості.

Другу медаль, "срібну", отримав Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.

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