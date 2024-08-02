Хижняк гарантував Україні третю медаль на Олімпіаді в Парижі

Український боксер Олександр Хижняк у чвертьфіналі ваги до 80 кг переміг бразильця Вандерлея Де Соуза Перейру. Він вийшов у півфінал, гарантувавши собі щонайменше бронзову медаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.