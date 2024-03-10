Хитрий асист Циганкова з тривожним мовчанням Довбика: відео перемоги "Жирони"

Іспанія, Ла Ліга, 28-й тур

"Жирона" – "Осасуна" – 2:0

Голи: Порту, 13, Савіо, 86

Обидва українці з'явилися в старті "жирондинців". Відкрити рахунок підопічним Мічела вдалося на 13-й хвилині. Циганков на позиції інсайда отримав передачу з глибини, елегантно розвернувся і розкішно виклав м'яч на вільний простір Порту. Той пробив повз голкіпера.

Подвоїти власну перевагу "Жирона" зуміла під завісу зустрічі. Господарі поля розіграли зразкову атаку. На фініші випаду каталонців Алейш Гарсія п'ятою відкинув на Савіо, а той звільнився від опіки оборонця і лівою технічно відправив м'яч у кут воріт.

На той час Циганков і Довбик уже відпочивали. Вінгера на 64-й хвилині замінив Коуту. Замість форварда на 80-й хвилині на полі з'явився ветеран Стуані. Безгольова серія Довбика розтягнулася вже на 6 матчів іспанської Ла Ліги.

Завдяки перемозі "Жирона" продовжила переслідування мадридського "Реала" нагорі турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Каталонці набрали 62 очки та на чотири пункти відстають від "вершкових". Королівський клуб свій поєдинок туру проведе в неділю проти "Сельти".