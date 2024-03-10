Хитрый ассист Цыганкова с тревожным молчанием Довбика: видео победы "Жироны"

Испания, Ла Лига, 28-й тур

"Жирона" – "Осасуна" – 2:0

Голы: Порту, 13, Савио, 86

Оба украинца появились в старте "жирондинцев". Открыть счет подопечным Мичела удалось на 13-й минуте. Цыганков на позиции инсайда получил передачу из глубины, изящно развернулся и роскошно выложил мяч на свободное пространство Порту. Тот пробил мимо голкипера.

Удвоить собственное преимущество "Жирона" сумела под занавес встречи. Хозяева поля разыграли образцовую атаку. На финише выпада каталонцев Алейш Гарсия пяткой отбросил на Савио, а тот освободился от опеки защитника и левой технично отправил мяч в угол ворот.

К тому времени Цыганков и Довбик уже отдыхали. Вингера на 64-й минуте заменил Коуту. Вместо нападающего на 80-й минуте на поле появился ветеран Стуани. Безголевая серия Довбика растянулась уже на 6 матчей испанской Ла Лиги.

Благодаря победе "Жирона" продолжила преследование мадридского "Реала" наверху турнирной таблицы чемпионата Испании. Каталонцы набрали 62 очка и на четыре пункта отстают от "сливочных". Королевский клуб свой поединок тура проведет в воскресенье против "Сельты".