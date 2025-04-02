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Хитрая ловушка от мошенников. В полиции предупредили украинцев о новой опасности в соцсетях

Среда 02 апреля 2025 10:58
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Хитрая ловушка от мошенников. В полиции предупредили украинцев о новой опасности в соцсетях Как действует новая схема мошенников (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Полиция предупреждает украинцев о новой схеме мошенников, с помощью которой те получают доступ к личным аккаунтам и данным. Злоумышленники для этого используют оскорбительные комментарии в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения МВД в Facebook.

Как действует схема

"Неизвестные профили оставляют оскорбительные комментарии или присылают сообщения в Instagram. Они вызывают эмоциональную реакцию, провоцируя пользователя перейти на их профиль. На странице есть ссылка, которая перебрасывает на фишинговую страницу. Если пользователь на нее переходит, то происходит взлом аккаунта или похищение личных данных и денег", - предупреждают в полиции.

Как уберечься:

  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • включите двухфакторную аутентификацию;
  • ограничьте возможность комментирования для незнакомцев;
  • блокируйте аккаунты, распространяющие хейт.

Что делать, если стали жертвой кибермошенников

Если вы таки стали жертвой мошенников, нужно обратиться в киберполицию. Это можно сделать несколькими способами:

  • написать на электронный адрес: callcenter@cyberpolice.gov.ua;
  • позвонить по телефону 0 800 505 170;
  • написать заявление и отправить на почтовый адрес: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, г. Киев, ул. Бориспольская 19.

Читайте также об 11 мошеннических схемах в Telegram, из-за которых украинцы рискуют потерять деньги.

Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему "Электронные петиции", благодаря которым воруют доступ к аккаунтам украинцев.

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