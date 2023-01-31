Hitachi Energy припинила повністю свою діяльність у РФ, продавши всі російські активи

Hitachi Energy оголосила про вихід із російського ринку та повідомила про завершення продажу активів у Росії. Компанія отримала всі необхідні договори для виходу із ринку країни-агресора.

Як зазначено у заяві, компанія планує впорядковану передачу, щоб забезпечити плавний перехід для всіх зацікавлених сторін відповідно до нормативних вимог і міжнародних санкцій.

"Нова компанія передаватиме бізнес незалежно в кількох місцях у Росії та зможе це робити з місцевим персоналом, який працював у галузі електромереж протягом тривалого часу. Надалі вся діяльність Hitachi Energy, пов’язана з Росією, буде припинена, а ділові відносини між Hitachi Energy і новою місцевою компанією здійснюватимуться як між незалежними суб’єктами", - підкреслено у заяві.

Компанія нагадує, що Hitachi Energy - СП японської Hitachi та шведсько-швейцарської ABB - було створено у 2020 році на базі електромережевого бізнесу компанії ABB. Наприкінці 2022 року ABB завершила продаж своїх акцій СП, і Hitachi стала 100% власником компанії.

"Hitachi Energy має підтверджену історію та неперевершену базу встановлених систем у понад 140 країнах. Штаб-квартира компанії розташована в Швейцарії. У нас працює близько 40 тисяч людей у 90 країнах, а обсяги бізнесу становлять приблизно 10 млрд доларів США", - наголошено у заяві.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну компанія заявила, що зупиняє всю виробничу діяльність у Росії та припиняє експорт до цієї країни.