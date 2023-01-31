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Hitachi Energy припинила повністю свою діяльність у РФ, продавши всі російські активи

Фото: Hitachi Energy пішла з російського ринку (скріншот: twitter.com/hitachienergy)
Автор: Тетяна Зарембо

Компанія Hitachi Energy, 100% дочка Hitachi, оголосила про завершення продажу свого російського бізнесу місцевому менеджменту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Hitachi Energy.

Hitachi Energy оголосила про вихід із російського ринку та повідомила про завершення продажу активів у Росії. Компанія отримала всі необхідні договори для виходу із ринку країни-агресора.

Як зазначено у заяві, компанія планує впорядковану передачу, щоб забезпечити плавний перехід для всіх зацікавлених сторін відповідно до нормативних вимог і міжнародних санкцій.

"Нова компанія передаватиме бізнес незалежно в кількох місцях у Росії та зможе це робити з місцевим персоналом, який працював у галузі електромереж протягом тривалого часу. Надалі вся діяльність Hitachi Energy, пов’язана з Росією, буде припинена, а ділові відносини між Hitachi Energy і новою місцевою компанією здійснюватимуться як між незалежними суб’єктами", - підкреслено у заяві.

Компанія нагадує, що Hitachi Energy - СП японської Hitachi та шведсько-швейцарської ABB - було створено у 2020 році на базі електромережевого бізнесу компанії ABB. Наприкінці 2022 року ABB завершила продаж своїх акцій СП, і Hitachi стала 100% власником компанії.

"Hitachi Energy має підтверджену історію та неперевершену базу встановлених систем у понад 140 країнах. Штаб-квартира компанії розташована в Швейцарії. У нас працює близько 40 тисяч людей у 90 країнах, а обсяги бізнесу становлять приблизно 10 млрд доларів США", - наголошено у заяві.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну компанія заявила, що зупиняє всю виробничу діяльність у Росії та припиняє експорт до цієї країни.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що НАТО і Японія зміцнюватимуть відносини, оскільки вторгнення Росії в Україну та її військове співробітництво з Китаєм, що зростає, створили найнапруженішу обстановку в галузі безпеки з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, що один із найбільших банків США Goldman Sachs Group Inc. реструктуризував свої активи в РФ і пішов з російського ринку всупереч забороні диктатора Путіна і попри збитки.

Крім того, ми писали, що США та Японія обмежать експорт Китаю обладнання для випуску мікрочіпів.

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