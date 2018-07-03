Хищения в "Охматдете": в суд направлены дела 4 подозреваемых

Дела еще 4 будут направлены в суд после ознакомления с материалами уголовных производств

Киевская местная прокуратура №10 направила в суд обвинительные акты относительно работниц Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Министерства здравоохранения Украины, уличенных в организации преступной схемы по присвоению медицинских препаратов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Так, согласно материалам следствия, заведующая аптечным складом НДСБ в период с 2012 до 2015 год путем злоупотребления своим служебным положением присвоила лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн гривен. Правоохранители квалифицировали действия обвиняемой по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, трех старших медицинских сестер указанной больницы будут судить за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, что повлекло потерю медицинских препаратов, предназначенных для лечения больных детей, на общую сумму более 3,5 млн гривен. Обвинительные акты в отношении указанных лиц по ч. 1, 2 ст. 367 ("Служебная небрежность") Уголовного кодекса Украины направлено в суд.

Также прокуратура завершила расследование в отношении еще четырех старших медицинских сестер больницы по фактам совершения аналогичных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 367 УК Украины. Сейчас идет ознакомление подозреваемых с материалами уголовных производств, после чего обвинительные акты также будут направлены в суд.

Напомним, в ходе расследования уголовного производства по делу хищения лекарственных препаратов в больнице "Охматдет" самый большой недостаток обнаружен в отделении интенсивной химиотерапии. Ранее по факту присвоения лекарств на общую сумму около 8 млн гривен объявлено подозрение 7 работникам больницы "Охматдет".