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Хірурги "Охматдиту" отримали обладнання, яке дозволить робити 300 операцій на рік

Середа 05 березня 2025 17:42
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Хірурги "Охматдиту" отримали обладнання, яке дозволить робити 300 операцій на рік Фото: Хірурги "Охматдиту" отримали обладнання, яке дозволить робити 300 операцій на рік (прес-служба Good Donations)
Автор: Сергій Новіков

Відділення ургентної хірургії НДСЛ "ОХМАТДИТ" отримало сучасну ретракторну систему THOMPSON вартістю 2 млн 221 тисяч грн завдяки підтримці Благодійного фонду "Good Donations" та Фонду Андрія Матюхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Нове обладнання дозволить лікарям проводити понад 300 складних операцій на рік, підвищуючи їхню ефективність і безпеку для маленьких пацієнтів.

Система THOMPSON вважається однією з найкращих у світі для дитячої нейрохірургії, ортопедії та онкохірургії. Її використання значно скорочує час операцій і тривалість наркозу, покращує доступ до операційного поля та мінімізує тиск на тканини, що особливо важливо для дитячого організму.

"Гуманітарні проєкти в медицині є одним зі стратегічних напрямів для нашого фонду. Цільова допомога НДСЛ “ОХМАТДИТ” має на меті покращити технічні можливості лікарні та дати змогу лікарям ефективніше проводити термінові та планові операції, що кожного рятують життя дітей", - зазначають у Фонді Андрія Матюхи.

Хірурги &quot;Охматдиту&quot; отримали обладнання, яке дозволить робити 300 операцій на рік

Це не перша допомога для відділення: раніше "Good Donations" передали у користування хірургів ретрактор у базовій комплектації. Нове обладнання значно розширює можливості лікарів, забезпечуючи ще більш швидку та безпечну роботу під час складних операцій.

У Фонді Андрія Матюхи говорять, що й надалі підтримуватимуть медичні ініціативи, спрямовані на модернізацію лікарень та покращення якості медичних послуг в Україні.

Хірурги &quot;Охматдиту&quot; отримали обладнання, яке дозволить робити 300 операцій на рік

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Охматдит
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