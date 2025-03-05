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Хирурги "Охматдета" получили оборудование, которое позволит делать 300 операций в год

Среда 05 марта 2025 17:42
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Хирурги "Охматдета" получили оборудование, которое позволит делать 300 операций в год Фото: Хирурги "Охматдета" получили оборудование, которое позволит делать 300 операций в год (пресс-служба Good Donations)
Автор: Сергей Новиков

Отделение ургентной хирургии НДСБ "ОХМАТДЕТ" получило современную ретракторную систему THOMPSON стоимостью 2 млн 221 тысяч грн благодаря поддержке Благотворительного фонда "Good Donations" и Фонда Андрея Матюхи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Новое оборудование позволит врачам проводить более 300 сложных операций в год, повышая их эффективность и безопасность для маленьких пациентов.

Система THOMPSON считается одной из лучших в мире для детской нейрохирургии, ортопедии и онкохирургии. Ее использование значительно сокращает время операций и продолжительность наркоза, улучшает доступ к операционному полю и минимизирует давление на ткани, что особенно важно для детского организма.

"Гуманитарные проекты в медицине являются одним из стратегических направлений для нашего фонда. Целевая помощь НДСБ "ОХМАТДЕТ" имеет целью улучшить технические возможности больницы и дать возможность врачам эффективнее проводить срочные и плановые операции, которые каждый спасают жизни детей", - отмечают в Фонде Андрея Матюхи.

Хирурги &quot;Охматдета&quot; получили оборудование, которое позволит делать 300 операций в год

Это не первая помощь для отделения: ранее "Good Donations" передали в пользование хирургов ретрактор в базовой комплектации. Новое оборудование значительно расширяет возможности врачей, обеспечивая еще более быструю и безопасную работу во время сложных операций.

В Фонде Андрея Матюхи говорят, что и в дальнейшем будут поддерживать медицинские инициативы, направленные на модернизацию больниц и улучшение качества медицинских услуг в Украине.

Хирурги &quot;Охматдета&quot; получили оборудование, которое позволит делать 300 операций в год

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