На хімзаводі у Туреччині сталась масштабна пожежа

За попередніми даними, пожежа спалахнула на хімічному заводі в організованій промисловій зоні Велікьой в районі Черкезкьой Текірдага. На місце події відразу прибули екстренні служби. Однак боротьбу з вогнем ускладнювало те, що на заводі пролунали вибухи.

"Жодних постраждалих або загиблих немає. Ми будемо посилювати наші заходи, наші зусилля щодо його гасіння тривають", - повідомив губернатор Текірдагу Азіз Їлдирим.

Однак на місці події було помічено авто швидкої допомоги.

Варто зауважити, це вже друга надзвичайна подія у Туреччині за останню добу. Раніше повідомлялось про вибух біля великого турецького комерційного порту Дериндже у Мармуровому морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.