На химзаводе в Турции произошел масштабный пожар

По предварительным данным, пожар вспыхнул на химическом заводе в организованной промышленной зоне Большой в районе Черкезской Текирдага. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Однако борьбу с огнем усложняло то, что на заводе раздались взрывы.

"Никаких пострадавших или погибших нет. Мы будем усиливать наши меры, наши усилия по его тушению продолжаются", - сообщил губернатор Текирдага Азиз Йылдырым.

Однако на месте происшествия был замечен автомобиль скорой помощи.

Это уже второе чрезвычайное событие в Турции за последние сутки. Ранее сообщалось о взрыве возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .