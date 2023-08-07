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На хімзаводі у Туреччині сталась масштабна пожежа

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Понеділок 07 серпня 2023 17:41
На хімзаводі у Туреччині сталась масштабна пожежа Фото: на хімзаводі у Туреччині сталась масштабна пожежа (скріншот)
Автор: Наталія Кава

Масштабна пожежа почалась на хімічному заводу в турецькому Текірдазі у понеділок, 7 серпня. Там було чуто звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

За попередніми даними, пожежа спалахнула на хімічному заводі в організованій промисловій зоні Велікьой в районі Черкезкьой Текірдага. На місце події відразу прибули екстренні служби. Однак боротьбу з вогнем ускладнювало те, що на заводі пролунали вибухи.

"Жодних постраждалих або загиблих немає. Ми будемо посилювати наші заходи, наші зусилля щодо його гасіння тривають", - повідомив губернатор Текірдагу Азіз Їлдирим.

Однак на місці події було помічено авто швидкої допомоги.

Варто зауважити, це вже друга надзвичайна подія у Туреччині за останню добу. Раніше повідомлялось про вибух біля великого турецького комерційного порту Дериндже у Мармуровому морі.

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