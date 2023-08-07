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На химзаводе в Турции произошел масштабный пожар

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Понедельник 07 августа 2023 17:41
На химзаводе в Турции произошел масштабный пожар Фото: на химзаводе в Турции произошел масштабный пожар (скриншот)
Автор: Наталья Кава

Масштабный пожар начался на химическом заводе в турецком Текирдаге в понедельник, 7 августа. Там были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

По предварительным данным, пожар вспыхнул на химическом заводе в организованной промышленной зоне Большой в районе Черкезской Текирдага. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы. Однако борьбу с огнем усложняло то, что на заводе раздались взрывы.

"Никаких пострадавших или погибших нет. Мы будем усиливать наши меры, наши усилия по его тушению продолжаются", - сообщил губернатор Текирдага Азиз Йылдырым.

Однако на месте происшествия был замечен автомобиль скорой помощи.

Это уже второе чрезвычайное событие в Турции за последние сутки. Ранее сообщалось о взрыве возле крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море.

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