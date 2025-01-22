Хімзавод у Черкасах продав росіянам добрив на 1,8 млн доларів: СБУ викрила схему

СБУ викрила керівництво хімзаводу у Черкасах, який працював на Росію. З початку війни підприємство продало росіянам добрив на 1,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років представники українського хімзаводу нелегально переправили до Росії продукцію на суму 1,8 млн доларів. Йдеться про оптові поставки добрив та мінералів для аграрної галузі РФ.

Фігуранти використовували афілійовану компанію на Близькому Сході. Спочатку продукцію черкаського хімзаводу направляли до "посередника", а звідти до Росії. Серед ключових російських замовників були одні з найбільших компаній агропромислового комплексу РФ "Щьолково Агрохім" та "Альтерит".

Як встановило слідство, з початку повномасштабної війни фігуранти направили росіянам понад 216 тонн хімічної продукції.

СБУ провела обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів, виявила документацію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами оборудки.

Підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) оголосили керівнику черкаської компанії. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: хімзавод у Черкасах постачав добрива в РФ (ssu.gov.ua)