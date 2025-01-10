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Проектували завод у Росії. СБУ викрила посадовців українського холдингу

Київ, П'ятниця 10 січня 2025 16:23
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Проектували завод у Росії. СБУ викрила посадовців українського холдингу Фото: СБУ викрила посадовців українського холдингу на роботі з РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

СБУ підозрює посадовців українського холдингу у роботі на Росію. Фігурантам погрожує до 12 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області припортового заводу з виробництва скрапленого газу. Виготовлену продукцію завантажували на танкери "тіньового флоту" Росії, а більша частина прибутку йшла на фінансування війни проти України.

СБУ викрила у Київській області розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу. Встановлено, що обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію заводу в Росії та його технологічних потужностей.

Посадовці переправляли готові розробки російським замовникам через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій частині території Донецької області. Він володіє п'ятьма компаніями у місті Шахти Ростовської області, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій "Газпром" та "Лукойл".

Також у Полтавській області затримали спільника, який має власну мережу АЗС на окупованій території та заправляє військову техніку росіян.

СБУ оголосила підозру трьом затриманих у пособництві РФ (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Також за цією статтею кваліфіковано злочини співвласника українського холдингу та директорки мережі АЗС, які перебувають за межами підконтрольної Україні території.

Фото: СБУ викрила посадовців українського холдингу (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру губернатору Самарської області Росії Вʼячеславу Федорищеву. Його підозрюють у допомозі армії РФ у війні проти України.

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