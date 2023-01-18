Хімічний гігант BASF йде з Росії, втрачаючи 7,3 млрд євро

"Wintershall Dea припинить свою діяльність у Росії. Продовження діяльності у Росії недоцільно", - заявив генеральний директор Wintershall Dea Маріо Мерен.

Спільне підприємство BASF та інвестиційної компанії LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана з часткою участі 72,7% на 27,3%, Wintershall Dea є однією з німецьких компаній, найбільш схильних до впливу російського ризику. Досі компанія не збиралася виходити із Росії.

"Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою", - сказав Мерен.

Після цих новин акції BASF, зареєстровані у Франкфурті, впали на 3,7%.

Мерен сказав, що обмеження, накладені російським урядом на місцеві активи, що належать західним компаніям, унеможливили нормальне функціонування "і призвели до економічної експропріації спільних підприємств у Росії".