Хімічний гігант BASF йде з Росії, втрачаючи 7,3 млрд євро

Найбільший у світі хімічний концерн BASF про негрошове знецінення компанії Wintershall Dea у розмірі 7,3 млрд євро після того, як це спільне підприємство з розвідки нафти та газу вирішило залишити Росію через вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Wintershall Dea припинить свою діяльність у Росії. Продовження діяльності у Росії недоцільно", - заявив генеральний директор Wintershall Dea Маріо Мерен.
Спільне підприємство BASF та інвестиційної компанії LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана з часткою участі 72,7% на 27,3%, Wintershall Dea є однією з німецьких компаній, найбільш схильних до впливу російського ризику. Досі компанія не збиралася виходити із Росії.
"Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою", - сказав Мерен.
Після цих новин акції BASF, зареєстровані у Франкфурті, впали на 3,7%.
Мерен сказав, що обмеження, накладені російським урядом на місцеві активи, що належать західним компаніям, унеможливили нормальне функціонування "і призвели до економічної експропріації спільних підприємств у Росії".
Нагадаємо, після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року найбільші західні компанії залишили цю країну, оскільки не хочуть вести бізнес на території агресора.
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