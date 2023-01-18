RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Химический гигант BASF уходит из России, теряя 7,3 млрд евро

Фото: Химический гигант BASF уходит из России (basf.com)
Автор: Александр Белоус

Крупнейший в мире химический концерн BASF о неденежном обесценении компании Wintershall Dea в размере 7,3 млрд евро после того, как это совместное предприятие по разведке нефти и газа решило покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжение деятельности в России нецелесообразно", - заявил генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

Совместное предприятие BASF и инвестиционной компании LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана с долей участия 72,7% на 27,3%, Wintershall Dea является одной из немецких компаний, наиболее подверженных влиянию российского риска. До сих пор компания не собиралась выходить из России.

"Агрессивная война России в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между Россией и Европой", - сказал Мерен.

После этих новостей акции BASF, зарегистрированные во Франкфурте, упали на 3,7%.

Мерен сказал, что ограничения, наложенные российским правительством на местные активы, принадлежащие западным компаниям, сделали невозможным нормальное функционирование "и привели к экономической экспроприации совместных предприятий в России".

Напомним, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года крупнейшие западные компании оставили эту страну, поскольку не хотят вести бизнес на территории агрессора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация