Химический гигант BASF уходит из России, теряя 7,3 млрд евро

"Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжение деятельности в России нецелесообразно", - заявил генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

Совместное предприятие BASF и инвестиционной компании LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана с долей участия 72,7% на 27,3%, Wintershall Dea является одной из немецких компаний, наиболее подверженных влиянию российского риска. До сих пор компания не собиралась выходить из России.

"Агрессивная война России в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между Россией и Европой", - сказал Мерен.

После этих новостей акции BASF, зарегистрированные во Франкфурте, упали на 3,7%.

Мерен сказал, что ограничения, наложенные российским правительством на местные активы, принадлежащие западным компаниям, сделали невозможным нормальное функционирование "и привели к экономической экспроприации совместных предприятий в России".