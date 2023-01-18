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Хімічний гігант BASF йде з Росії, втрачаючи 7,3 млрд євро

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Росія, Середа 18 січня 2023 09:46
Хімічний гігант BASF йде з Росії, втрачаючи 7,3 млрд євро Фото: Хімічний гігант BASF йде з Росії (basf.com)
Автор: Олександр Білоус

Найбільший у світі хімічний концерн BASF про негрошове знецінення компанії Wintershall Dea у розмірі 7,3 млрд євро після того, як це спільне підприємство з розвідки нафти та газу вирішило залишити Росію через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Wintershall Dea припинить свою діяльність у Росії. Продовження діяльності у Росії недоцільно", - заявив генеральний директор Wintershall Dea Маріо Мерен.

Спільне підприємство BASF та інвестиційної компанії LetterOne російського мільярдера Михайла Фрідмана з часткою участі 72,7% на 27,3%, Wintershall Dea є однією з німецьких компаній, найбільш схильних до впливу російського ризику. Досі компанія не збиралася виходити із Росії.

"Агресивна війна Росії в Україні несумісна з нашими цінностями та зруйнувала співпрацю між Росією та Європою", - сказав Мерен.

Після цих новин акції BASF, зареєстровані у Франкфурті, впали на 3,7%.

Мерен сказав, що обмеження, накладені російським урядом на місцеві активи, що належать західним компаніям, унеможливили нормальне функціонування "і призвели до економічної експропріації спільних підприємств у Росії".

Нагадаємо, після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року найбільші західні компанії залишили цю країну, оскільки не хочуть вести бізнес на території агресора.

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