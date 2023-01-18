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Химический гигант BASF уходит из России, теряя 7,3 млрд евро

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Россия, Среда 18 января 2023 09:46
Химический гигант BASF уходит из России, теряя 7,3 млрд евро Фото: Химический гигант BASF уходит из России (basf.com)
Автор: Александр Белоус

Крупнейший в мире химический концерн BASF о неденежном обесценении компании Wintershall Dea в размере 7,3 млрд евро после того, как это совместное предприятие по разведке нефти и газа решило покинуть Россию из-за ее вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжение деятельности в России нецелесообразно", - заявил генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

Совместное предприятие BASF и инвестиционной компании LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана с долей участия 72,7% на 27,3%, Wintershall Dea является одной из немецких компаний, наиболее подверженных влиянию российского риска. До сих пор компания не собиралась выходить из России.

"Агрессивная война России в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между Россией и Европой", - сказал Мерен.

После этих новостей акции BASF, зарегистрированные во Франкфурте, упали на 3,7%.

Мерен сказал, что ограничения, наложенные российским правительством на местные активы, принадлежащие западным компаниям, сделали невозможным нормальное функционирование "и привели к экономической экспроприации совместных предприятий в России".

Напомним, после вторжения России в Украину в феврале 2022 года крупнейшие западные компании оставили эту страну, поскольку не хотят вести бизнес на территории агрессора.

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