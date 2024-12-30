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Хімічні заводи, що вбивають: в Reuters розкрили роль мільярдерів РФ у війні проти України

Понеділок 30 грудня 2024 14:36
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Хімічні заводи, що вбивають: в Reuters розкрили роль мільярдерів РФ у війні проти України Фото: російський хімічний завод "Уралхім" (facebook.com uralchem)
Автор: Ніна Єланська

Хімічні підприємства, пов’язані з провідними мільярдерами Росії, відіграють ключову роль у військовій машині Кремля. Вони постачають речовини для виробництва вибухівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Аналіз даних, проведений Reuters, свідчить, що хімічні заводи, частково або повністю підконтрольні російським мільярдерам Роману Абрамовичу, Вагіту Алекперову, Дмитру Мазепіну, Андрію Мельниченку та Іскандеру Махмудову, постачали понад 75% ключових хімікатів на підприємства, які виготовляють вибухівку для російської армії.

Повідомляється, що ці постачання здійснювалися з початку повномасштабного вторгнення в Україну й до вересня 2024 року.

Основні факти з розслідування журналістів:

  • Хімічна залежність: п'ять хімічних підприємств, пов’язаних із російськими мільярдерами, забезпечують виробництво RDX і HMX - компонентів для артилерійських снарядів та ракет.
  • Мільярдери під санкціями, але не їхні компанії: хоча захід ввів обмеження проти російських багатіїв, їхні компанії продовжують постачання.
  • Цивільне прикриття: компанії декларують, що постачають лише "цивільну продукцію", але дані залізничних перевезень та податкових накладних свідчать про військове використання продукції.

До прикладу, заводи "Єврохім" і "Уралхім", пов’язані з Мельниченком і Мазепіним, постачали азотну та оцтову кислоти, які використовують у вибухівці.

Водночас підприємства Алекперова та Абрамовича доправляли толуол - компонент для тротилу.

Анна Нагурні, експертка з логістичних мереж, наголошує, що цивільна хімічна промисловість РФ стала критичним компонентом військових зусиль Кремля.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили генерала Росії, відповідального за застосування хімічної зброї проти ЗСУ. Невдовзі він помер у результаті підриву вибухвіки.

Також ми повідомляли про те, що окупанти використовувати хімічні атаки проти українських військових. На жаль, від початку повномасштабної війни ворог отруїв понад 2 тисячі українських захисників.

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Хімічна зброя Хімічна атака
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