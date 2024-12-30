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Химические заводы, которые убивают: в Reuters раскрыли роль миллиардеров РФ в войне против Украины

Понедельник 30 декабря 2024 14:36
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Химические заводы, которые убивают: в Reuters раскрыли роль миллиардеров РФ в войне против Украины Фото: российский химический завод "Уралхим" (facebook.com uralchem)
Автор: Нина Еланская

Химические предприятия, связанные с ведущими миллиардерами России, играют ключевую роль в военной машине Кремля. Они поставляют вещества для производства взрывчатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Анализ данных, проведенный Reuters, свидетельствует, что химические заводы, частично или полностью подконтрольные российским миллиардерам Роману Абрамовичу, Вагиту Алекперову, Дмитрию Мазепину, Андрею Мельниченко и Искандеру Махмудову, поставляли более 75% ключевых химикатов на предприятия, которые изготавливают взрывчатку для российской армии.

Сообщается, что эти поставки осуществлялись с начала полномасштабного вторжения в Украину и до сентября 2024 года.

Основные факты из расследования журналистов:

  • Химическая зависимость: пять химических предприятий, связанных с российскими миллиардерами, обеспечивают производство RDX и HMX - компонентов для артиллерийских снарядов и ракет.
  • Миллиардеры под санкциями, но не их компании: хотя запад ввел ограничения против российских богачей, их компании продолжают поставки.
  • Гражданское прикрытие: компании декларируют, что поставляют только "гражданскую продукцию", но данные железнодорожных перевозок и налоговых накладных свидетельствуют о военном использовании продукции.

К примеру, заводы "Еврохим" и "Уралхим", связанные с Мельниченко и Мазепиным, поставляли азотную и уксусную кислоты, которые используют во взрывчатке.

В то же время предприятия Алекперова и Абрамовича поставляли толуол - компонент для тротила.

Анна Нагурни, эксперт по логистическим сетям, отмечает, что гражданская химическая промышленность РФ стала критическим компонентом военных усилий Кремля.

Напомним, недавно в Украине разоблачили генерала России, ответственного за применение химического оружия против ВСУ. Вскоре он умер в результате подрыва взрывчатки.

Также мы сообщали о том, что оккупанты использовать химические атаки против украинских военных. К сожалению, с начала полномасштабной войны враг отравил более 2 тысяч украинских защитников.

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Химическое оружие Химическая атака
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