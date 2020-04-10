Химические атаки в Сирии: Евросоюз призывает наказать режим Асада

Комментируя новые доказательства применения химического оружия в Сирии, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель выразил сильное беспокойство в связи с этой информацией о преступлениях режима сирийского президента Башара Асада. Об этом говорится заявлении Борреля, обнародованном на сайте Европейского совета.

После прочтения доклада Международной группы по расследованию и идентификации, Боррель отметил, что результаты исследования полностью принимает и поддерживает.

"Евросоюз решительно осуждает использование химического оружия военно-воздушными силами Сирии, о которых говорится в докладе. Те, чью ответственность за использование химического оружия распознали, должны будут понести ответственность за эти позорные действия", - отметил Боррель.

Применение химического оружия считается самым тяжелым из международных преступлений против человечества.

"Безнаказанность за такие преступления является недопустимой", - сказал Боррель, добавив, что ожидает на острую реакцию со стороны стран-участниц Конвенции за запрет химического оружия.

"Европейский союз уже применяет ограничительные меры против высокопоставленных сирийских официальных лиц и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия. ЕС готов принять дальнейшие соответствующие меры, - подчеркнул Высокий представитель.

Напомним, новая группа по расследованию и идентификации при Организации по запрещению химического оружия пришла к выводу, что в марте 2017 года сирийские военные трижды применяли химическое оружие - нервно-паралитический газ зарин и хлор.

В докладе также ваказно, что при авианалете для химической атаки были использованы самолеты российского производства Су-22, а также вертолеты, которые Россия предоставила режиму Асада.