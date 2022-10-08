HIMARS запобігає агресії РФ, оскільки революціонізує військову стратегію, - WSJ

Глобальна революція від HIMARS у військовій справі різко схиляє шальки терезів у війні Росії проти України. Раніше подібна смертоносність потребувала наявності літаків, кораблів або незграбних гусеничних машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Маючи можливість знищувати російські військові бази, склади боєприпасів та інфраструктуру далеко за лінією фронту, 16 українських HIMARS цього літа допомогли своїм військам зупинити кривавий наступ росіян. З минулого місяця українці повернули собі частину території на сході своєї країни та розгромили російські війська на півдні. Нещодавно Вашингтон пообіцяв доставити ще 18 HIMARS.

В арсеналі України HIMARS пропонують унікальне поєднання дальності, точності та мобільності, що дозволяє їм виконувати роботу, яка традиційно виконується десятками пускових установок, що стріляють тисячами снарядів.

"HIMARS - це частина революції в галузі точності, яка перетворює добре оснащені армії на щось легке та мобільне", - сказав Роберт Скейлс, генерал-майор армії США у відставці, який одним із перших вигадав Хімарс у 1970-х роках.

Українські ракети HIMARS вразили сотні російських цілей, зокрема, командні центри, склади боєприпасів, заправні станції та мости, перекривши постачання передових підрозділів. Зупинивши весняний наступ Росії на сході Донбасу, тепер вони націлені на російські війська, що відступають.

Російської артилерії, як і більшості подібних систем часів Першої світової війни, не вистачає точності. Маневреність - це саме те, чому HIMARS було створено як зменшену версію танкоподібної зброї, реактивну систему залпового вогню, яка також була надана Україні Великобританією та Німеччиною.

"Революція в галузі точності змінює все", - сказав генерал Скейлс, який вважає трансформацію свого роду епохальним військовим зрушенням, яке змінює визначення ведення війни і тепер перенесе перевагу на полі бою від масованих армій до невеликих піхотних підрозділів.

Американські реактивні артилерійські системи М142 HIMARS несуть шість ракет GMLRS для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS.

РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів протиповітряної й вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.

Нагадаємо, на озброєнні українських сил стоятиме до 50 систем M142/M270 під ракети GMLRS.